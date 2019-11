Brandweer rukt uit naar schoorsteenbrand Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • In Wijk en Aalburg brak vrijdagavond even voor tien uur een schoorsteenbrand uit in een woning aan de Maasdijk.

De brandweer rukte uit en ook de hoogwerker uit Waalwijk kwam ter plaatse.

De hoogwerker werd ingezet om de schoorsteen te vegen, zo werden de brandende resten uit de schoorsteen verwijderd.