Minderjarig meisje lastig gevallen bij Heusdense brug

WIJK EN AALBURG • De politie is op zoek naar mensen die gezien hebben hoe een minderjarig meisje woensdagmorgen bij de Heusdense brug is lastig gevallen door een man in een zwarte auto.

Het voorval vond woensdag rond 7:00 uur plaats.

Zwarte stationcar

Volgens de wijkagent reed de man mogelijk in een stationcar en vertrok hij in de richting van Oudheusden. Ondanks dat het niet om een strafbaar feit gaat, is de politie toch op zoek naar mogelijke getuigen.