Burgemeester sluit 'drugsschuur' in Giessen

GIESSEN • Op last van burgemeester Fränzel van de gemeente Altena is dinsdag een pand in Giessen gesloten nadat er een handelshoeveelheid drugs was aangetroffen.

Volgens de jeugdagent in Altena betreft het een schuur waar jongeren samen kwamen om drugs te gebruiken. De schuur is voor drie maanden verzegeld en gaat pas eind november weer open.





Burgemeester Fränzel nam het besluit op grond van het Damoclesbeleid. 'De maatregel moet bijdragen aan de vermindering van drugscriminaliteit en aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving'.