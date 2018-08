Automobilist rijdt tegen geparkeerde auto's in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Een automobilist is donderdagnacht in de Bergstraat in Wijk en Aalburg tegen twee geparkeerde auto's gereden.

Volgens de wijkagent gebeurde dat even na middernacht. De auto, vermoedelijk een Audi, is vervolgens richting de Veldstraat gereden.

De wagen moet flinke schade hebben, aldus de politie, die op zoek is naar getuigen.