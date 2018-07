Na Werkendammer nu ook man uit Herwijnen (19) aangehouden voor woningoverval in Steenbergen

HERWIJNEN/STEENBERGEN • Een 19-jarige man uit Herwijnen is maandag aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een woningenoverval in Steenbergen. In februari werd al een eerste verdachte gearresteerd: een 19-jarige man uit Werkendam.

Op dinsdag 6 februari werden de bewoners van een woning aan het Waterhoefke in Steenbergen overvallen in hun eigen woning. Bij de overval werden zij bedreigd met een mes. De overvallers maakten een onbekend geldbedrag buit.

De bewoners schrokken destijds hevig van de overval; inmiddels gaat het naar omstandigheden redelijk met hen.

Onderzoek

Er is direct een onderzoek gestart. Enkele weken na de overval, op 19 februari 2018, is een 19-jarige man uit Werkendam aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de overval. Hij is aangehouden in zijn woning. De Werkendammer is verschillende keren gehoord door rechercheurs. De man zit nog steeds vast.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Maandag is een tweede verdachte in verband met de woningoverval aangehouden. Dit betreft een 19-jarige jongen uit Herwijnen. De rechercheurs die met de zaak bezig zijn sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen.

De 19-man is overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij is daar in verzekering gesteld. De verdachte uit Herwijnen zal in de komende dagen door rechercheurs aan de tand worden gevoeld over zijn betrokkenheid bij de overval op de woning in Steenbergen.