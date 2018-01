Vier auto's in brand tijdens nieuwjaarsnacht in Veen

VEEN • In de nacht van oud op nieuw zijn in Veen opnieuw vier auto's in brand gestoken. Er zijn geen nieuwe aanhoudingen verricht, meldt de politie.

Op de werkplaats van de gemeente Aalburg is het resultaat van de oud- en nieuwviering en de dagen ervoor te 'bewonderen'. Zeker tien autowrakken liggen er opgestapeld met ook het nodige bouwafval.

Afgelopen nacht gingen zeker vier auto's in vlammen op en ook de vier nachten daarvoor was het behoorlijk onrustig in Veen. Het dorp staat bekend om het traditioneel verbranden va autowrakken, waarbij het al meerdere keren op een confrontatie uitliep met de politie.

Afgelopen nacht was ook de ME aanwezig, maar dat leidde niet tot nieuwe rellen.