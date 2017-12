Garage brandt uit in Rijswijk

RIJSWIJK • Een garage bij een huis aan de Nachtegaal in Rijswijk is zaterdag rond 16:00 uur afgebrand. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Toen de hulpdiensten ter plekke kwamen, was de brand al uitslaand. De brandweer kon niet voorkomen dat de garage volledig afbrandde.

Bron: Gino Press