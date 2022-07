Christiaan van Rees uit Groot-Ammers 18e op NK junioren

GROOT-AMMERS • Op het NK weg voor junioren in Enter regio Twente is Christiaan van Rees knap 18e geworden.

Op een zeer afwisselend parcours in het Twentse land over 150 km was het heerlijk koersen voor de mannen. Christiaan reed heel de wedstrijd goed voorin en zat regelmatig mee als er een ontsnapping was.

Helaas liep de sprint wat minder makkelijk, maar uiteindelijk is hij toch als eerstejaars Junior knap als 18e over de finish gekomen. Hij reed een gemiddelde snelheid van 44 km per uur.

Jost van de Streek (Ottoland) en Thijs Wemmers (Bleskensgraaf) deden ook mee aan deze wedstrijd. Na 1,3 km neutralisatie was Jost betrokken bij een valpartij. Gelukkig kon hij snel de ketting er weer opleggen en kon hij aansluiten bij het peloton. Thijs en Jost reden goed mee in het peloton. Helaas kwam Thijs op 93 km de man met de hamer tegen en kwam de bezemwagen voorbij. Jost reed de wedstrijd netjes uit en eindigde als 63e in deze zware kampioenswedstrijd.