Podiumplaats bij NK voor Inez Beijer van Jan van Arckel

REGIO • Wielrenster Inez Beijer van Rennersclub Jan van Arckel heeft in het afgelopen weekend bij het NK een mooie derde plaats behaald.

Er stonden op zondag 26 juni twaalf meiden van de eliteploeg van Jan van Arckel aan de start van het NK.

Een val bepaalde de wedstrijd, er ontstond een kopgroep van zo’n 10 rensters waaronder Inez en Hannah van Boven. Helaas door een lekke band moest Hannah de kopgroep laten gaan.

Aangezien alleen Inez in de kopgroep zat, hebben de meiden in het peloton er alles aan gedaan om het gat naar de kopgroep zo klein mogelijk te houden maar dichtrijden of overspringen zat er niet meer in.

Desondanks heeft Inez zich meer dan waardig opgesteld en gestreden voor wat ze waard was. Na het dichtrijden van wat gaten op het vlakke, wist ze een hele knappe derde plaats te behalen.

Met trots kijkt de ploeg terug op deze mooie dag, waarbij iedereen het uiterste uit zichzelf heeft gehaald.

Naast de derde plaats voor Inez Beijer en de zestiende plaats voor Hannah van Boven werd Nora Entius 22e, Sarah Langbroek 49e, Ingrid Verhoef 53e, Lieke van der Draaij 58e, Estelle de Jong 66e, Roos Reinartz 68e en Isa Pieterse 69e.