Simply Green eindigt als tweede bij wedstrijd in Staphorst

• Simply Green in actie in Staphorst.

REGIO • Het Alblasserwaardse tractorpullingteam Simply Green behaalde zaterdag een tweede plaats in de 4,5 Ton SuperSport Top tijdens een wedstrijd in Staphorst.

Chauffeur was Laurens den Boer. Aan de start verschenen twaalf tractoren. Acht daarvan reden de finale. Daarin was de beste afstand voor ‘Erik Peeters’ met 105,59. Simply Green haalde met een afstand van 102,03 het zilver binnen. In de tussenstand staat Simply Green tweede.

De volgende wedstrijden die worden verreden voor de Nederlands Competitie NTTO Farmstock 4,5 Ton SuperSport Top Kampioenschap zijn op vrijdag 8 juli in Putten en zaterdag 9 juli Euro Cup, ook in Putten.