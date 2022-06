Hermen Zwijnenburg nieuwe voorzitter VC WIK

GROOT-AMMERS • Hermen Zwijnenburg is de nieuwe voorzitter van volleybalvereniging WIK. Zwijnenburg volgt in deze functie Bernard de Graaf op, die vijf jaar preses van VC WIK is geweest.

De nieuwe voorzitter zat al in het WIK-bestuur, als vertegenwoordiger van de technische commissie.

“Als VC WIK mogen wij terugkijken op een fijne voorzitterstermijn van Bernard de Graaf. Na meerdere jaren in de TC en ook in het bestuur heb ik veel zin in mijn nieuwe rol als voorzitter van VC WIK. Wat wij als vereniging samen willen, gaan wij samen met veel enthousiasme doen. Willen Is Kunnen!”, aldus Hermen Zwijnenburg.