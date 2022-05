G-team De Zwerver zegeviert over het vlaggenschip

KINDERDIJK • Een bijzondere wedstrijd op sportpark de Schans van VV De Zwerver in Kinderdijk. Daar nam het G-team van de vereniging het op tegen het eerste elftal. Het werd voor de spelers een ervaring om nooit te vergeten.

Al sinds de bekendmaking van de wedstrijd zorgde dit voor een gezonde kriebel in de buik van de spelers van het G-team. Een wedstrijd tegen het hoogste elftal van de club; dat komt niet vaak voor.

Er werd goed getraind in aanloop naar de wedstrijd en gelukkig kwam de dag van de wedstrijd snel. Voor de gelegenheid was kleedkamer 1 het domein van het G-team en moest het eerste zich omkleden in de bezoekerskleedkamer.

Nadat de aftrap was genomen nam het G-team direct het initiatief en trok fel van leer. Na een boeiende wedstrijd trokken zij dan ook aan het langste eind en konden met elkaar het feest van de overwinning vieren. Een dag om nooit te vergeten!

Vanuit de visie van de club dat iedereen moet kunnen sporten, heeft de Zwerver het G-team opgericht. Een team waarin iedereen mee kan doen op zijn of haar niveau. Er is nog ruimte voor nieuwe teamleden. Direct aanmelden of extra informatie opvragen kan via gvoetbal@vvdezwerver.nl.