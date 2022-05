Gemakkelijke zege Klipperstars

NIEUW-LEKKERLAND • De mannenhoofdmacht van Klipperstars had zaterdag weinig moeite met Zoebas. In Zoetermeer wonnen de Nieuw-Lekkerlandse basketballers met 53-77.

Bij rust was het verschil al twaalf punten (31-43). Spannend werd het in de tweede helft niet meer. Met name in het vierde kwart liep Klipperstars nog verder uit. Topscorers: Sem Janse (21 punten), Dion Flach (14) en Ricardo ‘t Hoen (13).

Klipperstars zal nog twee keer moeten winnen, wil het kans blijven maken op het kampioenschap. De volgende wedstrijd is zaterdag 14 mei tegen De Dunckers.