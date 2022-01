A-selectie SV Meerkerk loopt voor het Ronald McDonald Huis in Utrecht

MEERKERK • De A-selectie van SV Meerkerk loopt tot en met vrijdag 14 januari voor het goede doel: het Ronald McDonald Huis in Utrecht. De zaterdag gestarte actie is een initiatief van trainer Gert-Jan Koekkoek en zijn vrouw Chantal, die zelf ervaring hebben met het Ronald McDonald Huis ‘en graag iets terug willen doen voor een huis dat in moeilijke tijden zo waardevol is’.

De A-selectie van SV Meerkerk gaat van zaterdag 8 januari tot en met vrijdag 14 januari zoveel mogelijk kilometers hardlopen. Goed voor hun eigen fitheid en het teamgevoel, maar ook goed voor het uitgekozen doel.

Het streefbedrag is (verhoogd naar) 5000 euro. Inmiddels (maandagochtend 10 januari) is er 4276 euro binnen.

De actie steunen? Klik dan hier.