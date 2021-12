Wim de Bruin wint in Hoornaar niet in wintercompetitie, maar leidt nog wel

HOORNAAR • In de A-klasse van de Jan van Arckel-wintercompetitie voor cyclocrossers en mountainbikers moest Wim de Bruin zaterdag in Hoornaar zijn meerdere erkennen in dorpsgenoot Ruben Nederveen. De Bruin behield wel de leiding in het algemeen klassement.

Rondom natuurbad De Donk was een afwisselend en zwaar parcours uitgezet, met veel draaien en keren. Het aantal deelnemers bleef met 262 iets achter op het gemiddelde van 319 over de vier vorige wedstrijden.

De volgende wedstrijd op 8 januari in Groot-Ammers zal vanwege de lockdown vrijwel zeker niet kunnen doorgaan.

In de A-klasse bleef het tot en met de laatste ronde spannend. Ruben Nederveen en klassementsleider Wim de Bruin wisselden aan kop regelmatig van positie.

A-klasse: 1. Ruben Nederveen (Hardinxveld), 2. Wim de Bruin (Hardinxveld), 3. Mika Bouman (Rijswijk), 4. Carlo v.d. Berg (Maasland), 5. Jens v.d. Dool (Hoogblokland).

Klassement: 1. Wim de Bruin, 2. Ruben Nederveen, 3. Jesse Bikker.

Mees Pullen ging in de B-klasse als een hazewind over het parcours en gaf de concurrentie gaan kans. In de B-klasse Masters maakten de koplopers Ron Timmer, Bert Pesselse en Rien van der Dussen er een mooie strijd van. Van der Dussen versterkte zijn leidende positie met een tweede dagzege.

B-klasse: 1. Mees Pullen (Dussen), 2. Evan Terlouw (Hoogblokland), 3. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers), 4. Adriaan Brandwijk (Molenaarsgraaf), 5. Jelmer Bos (Giessenburg).

Klassement: 1. Matthias Hoogendoorn, 2. Evan Terlouw, 3. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf).



B-klasse Masters: 1. Rien v.d. Dussen (Arkel), 2. Ron Timmer (Schelluinen), 3. Bert Pesselse (Giessenburg), 4. Gerrit van Os (Kaatsheuvel), 5. Peter Mesker (Noordeloos).

Klassement: 1. Rien v.d. Dussen, 2. Ron Timmer, 3. Bert Pesselse.

Elena Poppelaars is recent opgenomen in het TalentNed-team onder leiding van Gerard Kemkes. Dit gaf haar kennelijk extra motivatie, want de Sleeuwijkse was in Hoornaar door niemand te volgen.

C-klasse: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Dieke van Wilgen (Arkel), 3. Noa Stolk (Nieuwendijk), 4. Marieke van Leerdam (Meerkerk), 5. Geerie de Bruin (Hardinxveld).

Klassement: 1. Elena Poppelaars, 2. Dieke van Wilgen, 3. Noa Stolk.

D-klasse

Uitslag jongens: 1. Robin van Bruggen (Ridderkerk) 2. Darian Groeneveld (Rijswijk) 3. Luuk van de Biggelaar (Tilburg).

Klassement jongens: 1. Darian Groeneveld.

Uitslag meisjes: 1. Jiska Verspuij (Noordeloos) 2. Britt van Stigt (Giessen) 3. Sanne Wirix (Dorst).

Klassement meisjes: 1. Jiska Verspuij.

E-klasse

Uitslag jongens: 1. Steff de Bruijn (Oud-Beijerland) 2. Andreas van de Streek (Ottoland) 3. Stam Zeelenberg (’s-Gravendeel).

Klassement: 1. Andreas van de Streek.

Uitslag meisjes: 1. Isis Versluis(Meerkerk) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Feline Steijn (Naaldwijk).

Klassement: 1. Isis Versluis.

F-klasse

Uitslag jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Niek Wolthuis (Hank) 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Klassement: 1. Erik Bikkert.

Uitslag meisjes: 1. Marit Elgersma (Waspik) 2. Mila Prins (Hnk) 3. Lauren van der Hamsvoord (Oosterhout).

Klassement: 1. Marit Elgersma.

G-klasse

Uitslag jongens: 1. Owen Tas (Bergschenhoek) 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Jeftha Schild (Hardinxveld).

Klassement: 1. Zeb Mesker.

Uitslag meisjes: 1. Zoë van Waardenburg (Rhoon) 2. Anouk Elgersma (Waspik) 3. Saar van Doesburg (Giessenburg).

Klassement: 1. Zoë van Waardenburg.

Complete uitslagen en klassementen: www.janvanarckel.nl/wintercompetitie