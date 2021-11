Kostbare nederlaag voor Nieuwlandse dammers

NIEUWLAND •Voor de nationale competitie moest NDV Nieuwland naar de reserves van Gooi-en Eemland. In deze wedstrijd moest NDV Pelle Sterk en Albert van der Berg missen.

Wim ‘t Lam kon al vlug zijn stenen opbergen, want hij maakte op de 15e zet een grote blunder. NDV kon in eerste instantie de achterstand niet goed maken, want Anton Jansen en Piet Verkaik speelden remise. Bert Kooij bracht met zijn winst na een slagzet de strijd in evenwicht. Aar de Gans gaf twee stenen weg om door te breken naar dam, wat niet kon en kreeg dus een nederlaag te slikken. Ook Joop Kwakernaak verloor zijn partij. Eimert Buijserd kwam niet verder dan remise, waardoor de nederlaag vaststond, Als laatste wist Jan Alting door een goed eindspel tot einde te voeren.

Alles bij elkaar leidde dat tot een nederlaag met 9-7, wat NDV de leidende positie op de ranglijst kostte.