VVAC VR1 met 4-0 te sterk voor MZC

OTTOLAND • Op een ijzig koud en nat sportpark De Put heeft het eerste vrouwenteam van VVAC zaterdag een terechte en ruime overwinning geboekt op MZC’11.

VVAC begon niet goed aan de wedstrijd. De ploeg uit Zierikzee kwam na minuten zelfs alleen voor keepster Renata Kroes die de haar doel prima schoon hield. Daarna nam VVAC het heft nadrukkelijk in handen. Na 25 minuten was het Evy Vlot die in de korte hoek dan ook raak schoot. Voor rust was het Nienke van Elk die de marge verdubbelde.

Na rust besliste VVAC het duel na een mooie vrije trap van Nienke van Elk die het hoofd van Eline Dekker vond: 3-0. Twintig minuten voor tijd was er nog een mooi moment. Exact twee jaar na haar kruisbandblessure maakte Jasja van der Grijn haar eerste minuten weer in VR1. In blessuretijd maakte VVAC nog de 4-0. Het laatste doelpunt werd gescoord door Danielle de Ruijter.

Aanstaande zaterdag speelt VVAC VR1 de derby uit bij Noordeloos.