Volley Meerkerk’95 in derby tegen VC WIK geen moment in de problemen

GROOT-AMMERS • Eerstedivisionist Volley Meerkerk’95 heeft er zaterdag in de derby tegen VC WIK geen gras over laten groeien. De geelzwarten gingen in een duel zonder publiek met vijf punten in de tas naar huis (0-4).

Volley Meerkerk’95 kwam tegen VC WIK geen moment in de problemen. De cijfers spreken boekdelen: 17-25, 16-25, 16-25 en 19-25. Meerkerk staat nu vierde, VC WIK bevindt zich in de gevarenzone en is als nummer twaalf hekkensluiter van de 1e divisie B.

De mannenformatie van VC WIK verspeelde tegen nummer twee Habithuis/RVV een 2-1 voorsprong. De Groot-Ammerse volleyballers knokten zich naar een zwaarbevochten 25-17, 23-25 en 25-22. Daarna was de pijp leeg en sloeg de runner-up met 16-25 en 10-15 (2-3) toe. VC WIK neemt op de ranglijst de vijfde plaats in.