MTTV onderuit in derby

MEERKERK • MTTV heeft in Nieuwland de derby tegen Tavernie met 7-3 verloren.

Vanwege een blessure van Johnny Barten moesten Jan van Duijn en Jeroen Peek met zijn tweeën aantreden. De partijen van Barten gingen volgens de regels verloren., waardoor de Meerkerkse tafeltennissers met een 3-0 achterstand begonnen.

Het wedstrijdverloop ging verder redelijk gelijkop. Met name het dubbel was erg spannend. Er was een vijfde game nodig die MTTV met 12-10 won. In de rest van de wedstrijd wist Jeroen Peek nog twee partijen te winnen, waardoor de schade voor MTTV beperkt bleef.