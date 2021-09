VerzuimPartners sponsort eerste vrouwenteam vv Ameide

AMEIDE • VerzuimPartners BV, specialist in het begeleiden van medewerkers ‘terug naar werk’, heeft in navolging van de sponsoring in 2020 van vv Ameide M09-1 een tweede team van vv Ameide in nieuwe tenues gestoken: het nieuwe eerste team, dat uitkomt in de 6klasse 2 van de KNVB.

Algemeen directeur Barbara Versluis was niet alleen aanwezig bij de teamfoto, maar was ook getuige van de eerste overwinning. Seolto VR1 uit Zevenbergen werd met 2-1 verslagen.