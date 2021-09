Eindelijk weer koers in de Alblasserwaard: Robert de Poel wint Omloop van Ameide

AMEIDE • Na een wedstrijdloze periode van twee jaar viel er zaterdag in Ameide eindelijk weer ‘live’ te genieten van een wielerkoers. Het plaatselijke wielercomité kreeg het als enige in de regio voor elkaar een wedstrijd te organiseren. Weliswaar op bescheiden niveau en met slechts twee categorieën, maar dat mocht de pret niet drukken. Robert de Poel won in de Sportklasse, Lisa van Heel was de sterkste bij de nieuwelingen-meisjes.

De renners in de Sportklasse/Starterslicentie kregen te maken met een stevige zuidwesten wind. Toch bleef het peloton lang gesloten. Uiteindelijk maakten drie toppers zich enkele lengtes los van het peloton. De spannende eindsprint werd gewonnen door grote favoriet Robert de Poel, voor Brian Burggraaf en Jan-Arie Scherff. Chris Maas kwam als vierde over de meet en Lexmonder Mike van der Han sprintte naar de vijfde plek.

Kopgroep

Bij de nieuwelingen-meisjes ontstond meteen een kopgroep van drie rensters. Merel Hartog (Giessenburg) probeerde het gat nog te dichten, maar kreeg nauwelijks medewerking. Toen een flinke regenbui losbarstte, nam ze geen risico’s meer.

Lisa van Heel (Schijndel) kon de Omloop van Ameide bijschrijven op haar palmares. Zij klopte haar medevluchters Masja Keesman (Velserbroek) en Zoë van Velzen (Waddinxveen) in de sprint. Merel Hartog werd 21e.