Simply Green wint en pakt de leiding

• Simply Green in actie in Staphorst.

HALSTEREN/BRANDWIJK • Simply Green heeft zaterdag in Halsteren de NTTO-competitiewedstrijd in de Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse gewonnen.

Door deze zege pakte het Brandwijkse tractorpullingteam ook de leiding in het algemeen klassement.

Laurens den Boer noteerde in de finale een afstand van 113,24 meter. Great Experience (105,74) en Secret of the Valley (104,43) beten zich hierop stuk.

Tussenstand na 4 van de 5 wedstrijden: 1. Simply Green, 66 punten; 2. Erik Peeters, 62 punten; 3. Great Experience, 58 punten.

De laatste competitiewedstrijd is zaterdag 18 september in Speuld.