Christiaan van Rees werkt zich op naar zevende plaats

MECHELEN/REGIO • In de Kleeberg Cross in het Belgische Mechelen is eerstejaars junior Christiaan van Rees als zevende geëindigd.

De Groot-Ammerse MTB’er moest achteraan starten, maar had een geweldige inhaalrace in de benen.

Eerstejaars nieuweling Daan Hartog (Giessenburg) moest door mechanische problemen de strijd voortijdig staken.