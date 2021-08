Jens Bassa zet Belgische klassieker naar zijn hand

KORBEEK/GOUDRIAAN • Jens Bassa heeft zondag de 25-ste editie van de Belgische juniorenklassieker Vlaams-Brabantse Pijl gewonnen. De Goudriaanse renner was de rapste in de sprint.

In de koers over ruim 114 kilometer had Bassa de beste benen. De wedstrijd telt mee voor de Belgische beker.