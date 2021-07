Noël Luijten veertiende in Iddergem

REGIO • De Meerkerkse belofterenner Noël Luijten is zondag veertiende geworden in een ‘golvende’ koers in het Belgische Iddergem.

Zijn Jan van Arckel-ploeggenoten Yanne Dorenbos en Casper van der Woude sprintten naar respectievelijk de tweede en vierde plaats.

Ruben Blom (Ameide) verspeelde met het pareren van aanvallen teveel energie om in de finale nog een rol van betekenis te kunnen spelen.