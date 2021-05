Marcelis tegelwerken nieuwe sponsor ASV-Arkel J014-1

ARKEL • Angelique den Braber, eigenaresse van Marcelis tegelwerken, werd zaterdag 29 mei op sportpark Schoonzigt van ASV Arkel in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van haar nieuwe wedstrijd-tenues aan het JO14-team.

Het complete team en begeleiding was aanwezig om de tenues in ontvangst te nemen en te poseren voor de teamfoto’s in het nieuwe tenue.

Nu heeft de jeugd ook in deze coronatijd wel gewoon vaak kunnen doortrainen, maar met de versoepelingen van 5 juni in het vooruitzicht kan het team dit seizoen nog een paar wedstrijden in het nieuwe tenue gaan spelen en daarna de focus op volgend seizoen.