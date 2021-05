Luca van Leer keert met overtuigende zege terug op kartcircuit

• Luca van Leer was oppermachtig in de openingsrace van het seizoen.

VENRAY/LEERBROEK • Zes maanden lang reed hij geen enkele wedstrijd, maar bij zijn comeback op het circuit van Venray bewees karter Luca van Leer nog altijd ongenadig snel te zijn. De tienjarige racer uit Leerbroek won bij de clubkampioenschappen van het plaatselijke circuit de beide races in de Mini 60 TM-klasse met een gigantische voorsprong.

Dat hij zo sterk reed, hoefde op zich niet eens heel erg te verbazen. Luca werd vorig jaar immers derde in het Nederlands kampioenschap en clubkampioen in Strijen. Toch was het voor de getalenteerde Leerbroeker even afwachten hoe het zou gaan op de Limburgse baan. Hij had immers een halfjaar geen wedstrijd meer gereden.

“Ik ben het niet verleerd”, zei Luca met een lach. “Ik vind dat ik het wel goed gedaan heb. Ik had overal, in de trainingen, kwalificatie en de races constante rondetijden. In de trainingen zaten die zelfs binnen een duizendste van een seconde.”

Dat hij in Venray over een superieure snelheid beschikte, bleek wel uit de enorme marge die hij in beide races had op de nummer twee. Tijdens de eerste wedstrijd was die maar liefst zeventien seconden. In de tweede wedstrijd was dat weliswaar een stukje minder, maar zijn voorsprong bedroeg op de finish nog altijd een meer dan een respectabele twaalf seconden.

Klein budget

Wat Luca’s prestaties extra knap maakte, is dat hij niet zo vaak kan trainen als hij misschien wel zou willen. Dat komt omdat hij met een klein budget zijn sport moet beoefenen. “We trainen nu ongeveer drie per keer maand”, duidde hij.

“En ik heb dus best lang niets gedaan. De laatste race in Strijen, in oktober vorig jaar toen ik kampioen werd, was tot dit weekend mijn laatste. Ik vind dat wel jammer. Ik had graag meer wedstrijden gereden, maar door coronamaatregelen kon het niet.”

Pole

Dat gebrek aan wedstrijdritme deerde hem blijkbaar niet om een topprestatie te kunnen neerzetten in Venray. Het vertrouwen in het racen had hij snel terug. Vanaf de eerste training was hij de snelste op de baan. Daarna pakte hij niet heel verrassend de poleposition in de kwalificatie.

Dat betekende dat hij in de eerste race van pole mocht starten. “Bij de start werd ik ingehaald, maar na vier bochten heb ik hem teruggepakt. Daarna ben ik weggereden bij de anderen.” Ook in race twee vertrok hij van poleposition. Hij ging er bij de start meteen vandoor om - ogenschijnlijk - rijdend in niemandsland als eerste over de finish te komen.

Steun van bedrijven

Zo kon hij zijn nieuw bestickerde Tony Kart mooi in the picture rijden. “Ik ben er zelf wel trots op”, zei Luca over zijn fraaie kart. Die zal hij dit jaar in principe alleen tonen op het Nederlands kampioenschap. “Maar heel misschien is het mogelijk om nog een paar andere wedstrijden te rijden, zoals de clubwedstrijden in Strijen.”

Daarvoor is hij afhankelijk van support. Luca wil graag hogerop in de kartsport. Daarom zoekt hij (regionale) bedrijven die hem willen steunen op zijn weg naar de top. Luca: “Het zou heel fijn als een bedrijf me wil steunen. Dan kan ik meer rijden en een betere karter worden.”

Karten is tenslotte zijn leven. Luca houdt er binnenkort zelfs een spreekbeurt over op zijn school, de Ebenaar-Haëzerschool in Leerbroek. “Mijn spreekbeurt gaat over hoe ik ben begonnen en hoeveel ik heb gewonnen. Maar ook over veiligheid en beschermende kleding.”

Zijn school steunt hem bovendien in zijn sport. Hij krijgt medewerking rond raceweekeindes. Dat moet aan het eind van dit seizoen tot iets moois leiden: “Ik wil heel graag Nederlands kampioen worden.”