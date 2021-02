Daan van Werd ballenjongen bij Ajax-PSV in een lege Arena

AMSTERDAM/OUD-ALBLAS • Als een van de weinige Ajax-supporters was Daan van Werd uit Oud-Alblas getuige van de benauwde 2-1 bekerzege op PSV. Als ballenjongen had de 14-jarige speler van De Alblas JO15-2 het vooral druk aan het begin van de avond.

“In de eerste helft stond ik aan de kant van Ajax-doelman Stekelenburg en hoewel Ajax op een 2-0 voorsprong kwam, ging het spel best wel heen en weer. Richting Tagliafico heb ik misschien wel zes ballen gegooid”, geniet Daan zichtbaar na. “Na de rust, en wat eten en drinken binnen, werd PSV beter en had ik weinig meer te doen.”

Huntelaar

Het was overigens niet de eerste prijs die Havo-scholier won bij de Ajax Jong Schare. “Een jaar of vier geleden mocht ik in de uitwedstrijd tegen PEC het veld oplopen met Klaas Jan Huntelaar. Maar dit is veel leuker. Je staat nu heel de wedstrijd langs het veld. En eigenlijk nog langer, want bij de warming-up mocht ik al ballen geven aan Mvogo en na afloop moesten we het materiaal ook weer opruimen.”

Bijzondere ambiance

Daan, met een werkgeversverklaring van AFC Ajax op zak, lacht: “Het was natuurlijk een hele bijzondere ambiance. Je hoorde heel goed de spelers en de coaches praten. Mijn moeder mocht deze keer niet mee, zoals in Zwolle. Ze heeft mij na afloop weer opgehaald. Nee nee, ze heeft niet in een koude auto op mij zitten wachten. Ze zat lekker warm bij haar broer in Amsterdam.”

Zelf had Daan het ook niet koud. “Je bent toch in beweging. Bovendien had Ajax voor een trainingspak en een warme winterjas gezorgd. Verder kwam mijn thermobroek goed van pas en kon ik gelukkig ook stiekem juichen, want Ajax bereikte wel de halve finale van het bekertoernooi.”