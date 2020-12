Yvonne Dalstra eerste vrouwelijke voorzitter Volley Meerkerk’95

MEERKERK • Yvonne Dalstra is in de ledenvergadering van Volley Meerkerk’95 benoemd tot voorzitter van de club, waarmee ze de eerste vrouwelijke preses is in de 55-jarige geschiedenis van Volley Meerkerk.

Jaap den Tuinder (voorzitter) en Leon de Leeuw (algemeen bestuurslid) namen afscheid. Hun plaatsen worden ingenomen door Yvonne Dalstra en Els Hoeijenbos.

Nog een feitje: het bestuur van Volley Meerkerk’95 bestaat nu uit zes vrouwen en één man.