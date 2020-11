Turnselectie SNA stopt door gebrek aan trainers

BLESKENSGRAAF • De afdeling Gymnastiek van SNA heeft wegens gebrek aan train(st)ers moeten besluiten om de turnselectie op te heffen.

De turnselectie is eind jaren zeventig van de vorige eeuw opgestart door Nina Pijl-Westerdijk. Bettie (en Peter) van Munster hebben de selectie in de jaren tachtig verder uitgebreid en er zijn meerdere successen behaald in de regio en bij provinciale kampioenschappen. Na het vertrek van Bettie en Peter begin jaren negentig heeft de selectie altijd les gekregen van oud-selectieturnsters

Vorig jaar november kondigde de huidige trainsters aan te willen stoppen aan het einde van het seizoen. Er is actief gezocht naar trainsters, maar dit heeft niet het gewenste resultaat gehad.

Inmiddels heeft er een coronaproof afscheid plaatsgevonden.