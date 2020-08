POLEN/REGIO • In de eerste etappe van de Ronde van Polen is nationaal kampioen Fabio Jakobsen vreselijk ten val gekomen. Strijdend om de dagzege vloog de sprinter uit Heukelum over de hekken.

De sprint verliep chaotisch. Dylan Groenewegen leek te gaan winnen, maar Jakobsen kwam sterk opzetten en werd, zo lijkt uit de eerste beelden, in de hekken gereden. Met een 'horrorcrash' als gevolg.

Over de situatie van Fabio Jakobsen is op dit moment nog niet naders bekend. Wel zou hij bij bewustzijn zijn en wordt hij behandeld door de aanwezige doktoren.

Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck Quick Step heeft op Twitter inmiddels keihard uitgehaald naar Groenewegen.







I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD