Uitslagen vakantiewedstrijd HSV ’t Stekelbaarsje

ARKEL • Afgelopen zondag organiseerde de hengelsportvereniging 't Stekelbaarsje uit Arkel de jaarlijkse vakantiewedstrijd.

Het weer was redelijk en de opkomst was goed met 36 vissers, die in 4 vakken visten. In de Karper vijver was Jack van der Aa heer en meester. Met 19.202 gram versloeg hij de rest. Nico Schoonhoven was met 15.012 gram tweede Patrick Grootveld werd met 10.414 gram derde.

In de Brasem vijverstond de wind recht op de kant van Hoogblokland. Daardoor vielen de vangsten daar wat tegen. Behalve voor Gijs Verhoef. Hij won met gemak zijn vak met 5.749 gram. Bram Boogert werd met 2.265 gram tweede. Herman Hoeke, die zijn eerste wedstrijd voor 't Stekelbaarsje viste, werd met 913 gram derde.

Aan de overzijde werd beter gevangen. Arie de Koning had weer eens zin om wat te vangen en won zijn vak met 6.688 gram. Voor Chris van Pelt, die tweede werd met 4.915 gram. Herman Verhoef moest met 4.260 gram genoegen nemen met de derde plaats.

In het dichtbijvak werd slecht gevangen. Met een brasem en een stuk of 10 kleintjes won Koos Hoekwater dit vak met 2.374 gram. Fred Kleijn wist een Zeelt te vangen en werd met 1.639 gram tweede. Joop Schmidt werd met 346 gram derde.

Op zondag 9 augustus wordt het Eierenconcours ingehaald. Het loten is om 07.00 uur.