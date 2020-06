Uitslagen visclubs in de regio

ARKEL/GIESSENBURG/GROOT-AMMERS • Diverse hengelsportverenigingen in de regio hebben hun wedstrijden weer hervat.

Bij hsv Groot-Ammers werd de tweede wedstrijd van de zomercompetitie gevist.

Uitslag: 1. J. de Kruijk, 2840 gram; 2. W. Sterk, 1580 gram; 3. T. van Zanten, 1540 gram.

Jeugd: 1. J. Hak, 1360 gram; 2. L. Snijders, 780 gram; 3. W. Stam, 620 gram.

In de karpervijver van hsv 't Stekelbaarsje (Arkel) vingen de zes deelnemers maar liefst 68 kilo vis. Nico Schoonhoven nam hiervan bijna de helft voor zijn rekening en werd winnaar met 30.012 gram. In de brasemvijver werd in drie vakken gevist. Winnaars: Corné Ippel (11.982 gram), William Teuling (7770 gram) en Eddy Vink (1989 gram).

De Giessenburgse hsv De Alver hield maar liefst drie wedstrijden.

Woensdagavond: 1. Teus van Dijk, 2960 gram; 2. Leo Kros, 2220 gram; 3. Glenn Timmer, 1790 gram.

Bootcompetitie: 1. Flip Stijl, 5745 gram; 2. Ernst Hartog, 5292 gram; 3. J. Klop, 4755 gram.

Zaterdagwalwedstrijd: 1. Leo Kros, 4120 gram; 2. Vas Rietveld, 1550 gram; 3. D. van Rijzewijk, 1470 gram.

In totaal werd er door de drie ploegen bijna 50 kilo (49.819 gram) vis gevangen.