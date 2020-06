Jacchalzen Typhoon doen mee aan Global Running Day

GORINCHEM/REGIO • Afgelopen woensdag 3 juni was het Global Running Day 2020, oftewel de dag van het hardlopen. Een uitgelezen kans voor iedereen om de hardloopschoenen aan te trekken en er op uit te gaan. Zo ook voor de Jacchalzen van Atletiekvereniging Typhoon.

Al is hardlopen voor deze groep jeugdatleten (10-15 jaar) geen uitzondering. Al drie jaar focust de groep zich, onder leiding van trainer Jacco van der Vliet, met succes op het hardlopen van langere afstanden op de weg.

De afgelopen maanden werd er door de jonge talenten voornamelijk individueel getraind, de laatste weken weer beperkt in teamverband en sinds deze week weer als één hechte trainingsgroep. Reden te meer om het samen sporten met deze tweede editie van de Global Running Day te vieren.

Voor de gelegenheid was er na de reguliere training een rondje uitgezet over een afstand van exact 1 Engelse mijl (1.609 meter) om de Vliet tegenover de club. Met gesponsorde startnummers van een landelijke hardloopzaak werd er toch een beetje een wedstrijdgevoel gecreëerd. Delphine van der Grijn was de snelste dame en Nathan Kuling was als eerste terug bij de heren.

In totaal hebben deze editie van de Global Running Day 5.772 Nederlanders een afstand van 7.834 kilometer hardgelopen.