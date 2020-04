Maureen van der Woude eerste aanwinst Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT • Met Maureen van der Woude heeft Sliedrecht Sport de eerste nieuwe aanwinst voor seizoen 2020-2021 binnen. Met Denise de Kant en Jolijn de Haan werden contractverlengingen overeengekomen, zodat de teller van het aantal speelsters nu op zes staat.

Maureen van der Woude (19), geboren in Deventer, speelde reeds in de jeugd bij VC Zwolle. Op 15-jarige leeftijd maakte ze haar debuut bij Regio Zwolle, waarna ze drie seizoenen in de Eredivisie speelde. Na afgelopen jaar voor Hermes Oostende in België uitgekomen te zijn, maakt ze nu de overstap naar landskampioen Sliedrecht Sport.

Aanvalspower

"Ze stond bovenaan mijn wensenlijst, omdat ze alles in huis heeft wat ik in een middenspeelster zoek", licht trainer-coach Vera Koenen toen. "Ze is fysiek sterk, allround, heeft veel aanvalspower én blokkerend inzicht. Daarnaast is ze nog jong, maar ook een speelster met pit. Iemand die nooit opgeeft en hard werkt; daar hou ik van."

Van der Woude: "Ik verwacht dat ik me bij Sliedrecht verder kan ontwikkelen en hoop dat we komend seizoen weer meespelen om de prijzen. Ik zie het erg zitten om dit met de staf en speelsters waar te maken."

Jong-Oranje

Nadat eerder al het trainersduo Vera Koenen en Mark Roper werd vastgelegd, kondigden vorige week Carlijn Ghijssen-Jans en de zusjes Rekar aan ook in 2020-2021 in het blauw-wit te spelen. Daar zijn nu diagonaal en Jong-Oranje speelster Jolijn de Haan en midden Denise de Kant aan toegevoegd.