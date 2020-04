Fabio Jakobsen relativeert: 'Sport nu niet belangrijk'

HEUKELUM • Geen Giro d'Italia voor Fabio Jakobsen, maar trainingsrondjes in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

De coronacrisis houdt ook het wielerpeloton in z'n greep. En dus werkt Fabio Jakobsen niet aan zijn topvorm voor de Giro d'Italia, maar zit hij thuis in Heukelum. Relativeringsvermogen is de 23-jarige topsporter, die vorig jaar nationaal kampioen op de weg werd en twee etappes in de Vuelta won, niet vreemd.

"Ik heb geen eigen bedrijf, ik heb geen café dat moet sluiten. Als het goed is, word ik gewoon doorbetaald. Ik lig niet op de intensive care en ik hoef niet te vrezen voor mijn leven. Denk aan de mensen in de zorg! Man, ik kan buiten blijven fietsen. Heb er niet direct gevolgen van, behalve dat ik geen wedstrijden kan rijden."

Goed op schema

The Hurricane of Heukelum is aan zijn derde jaar bij Deceuninck - Quick-Step bezig. In de eerste fase van het seizoen voelde hij zich 'een stuk sterker' dan vorig jaar. "Ik kon in alle trainingen mee zonder af te hoeven draaien en voelde me ook niet extreem moe. Van de koersen werd ik zelfs beter, met mijn vorm zat het wel goed."

Voornaamste doelen voor het voorjaar waren de klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne en de etappekoers Tirreno-Adriatico, die op 11 maart van start had moeten gaan. Daarna had Jakobsen moeten pieken in de Giro. De wielerliefhebbers keken al uit naar zijn duels met Dylan Groenewegen, het sprintkanon van Jumbo-Visma. Minimaal een etappezege was het doel van Fabio Jakobsen. "Je weet het nooit zeker, de bevestiging krijg je pas in de koers. Maar ik lag goed op schema, ik had er goede moed op."

Wereld in brand

De coronapandemie haalde een dikke streep door de planning. "Ik baalde er wel van in het begin. Maar als je er goed over gaat nadenken, dan valt het allemaal wel mee. Je krijgt door: het is serieus! Dan is het in ons geval 'maar sport'. Er zijn heel veel mensen die plezier aan sport beleven. Het is de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar niet als de wereld in brand staat. Gezondheid gaat voor. Daar moet onze aandacht nu naar uit gaan."

Op z'n vroegst in juni wordt er weer gekoerst. "Dat is nog tien weken. Bizar lang voor een wielrenner. Staat voor ons gelijk aan de hele winterperiode. De opbouw wordt nu heel anders, want het kan zomaar zijn dat het wielerseizoen tot november gaat duren. Maar hoe het er uit gaat zien? Geen idee. Ik verwacht geen Tour de France. Wellicht dat eerst het profvoetbal weer begint. En de Formule 1. Wij zullen pas later volgen. Denk wel dat ze nog veel wedstrijden kwijt kunnen in het najaar. Maar houden de sponsors het vol? Daar gaan ook klappen vallen. Ach, eigenlijk weet niemand iets. Dat is ook het enge aan de hele situatie."

Voor zichzelf maakt hij zich geen zorgen. "De ploeg is als een tweede familie voor me. Ik voel me er thuis. Mijn contract loopt nog anderhalf jaar door. En er worden momenteel heel wat vloertjes gelegd", zegt Jakobsen met een knipoog naar Quick-Step.

Voor Fabio Jakobsen is het momenteel hoe dan ook geen volle bak. "Beetje fietsen, beetje krachttraining doen. Maar ook tijd voor andere dingen: boek lezen, spelletje doen, film kijken."

Olympische Spelen

De Olympische Spelen zijn doorgeschoven naar 2021. Zou Jakobsen er deze zomer bij geweest zijn in Japan? "Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk zou ik graag een keer naar de Olympische Spelen willen, maar het parcours moet je liggen. In Japan gaat het voor mij teveel bergop. Voor veel andere sporten en sporters zijn de Olympische Spelen 'je van het'. Voor wielrenners die de wegwedstrijd rijden is dat toch net iets anders. Supermooi, maar het komt zoals het komt. Voor mij wellicht in 2024 in Parijs. Daar zijn in elk geval geen bergen."

Kans pakken

Stel: er komt dit jaar toch een Tour de France. Zou dat dan een optie zijn voor Fabio Jakobsen? "Als je goed genoeg bent, rijd je. Ook de Tour. Bij ons gaan de beste renners. Voor mij was de Giro een mooie stap in mijn ontwikkeling. Ik kan namelijk nog veel leren. Maar het loopt nu anders. Wat goed is komt snel, zeggen ze. Dat geldt dan ook voor de Tour. Als de kans zich voordoet, moet je 'm pakken."