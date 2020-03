Sandro Cara wereldkampioen sprint 45+

CALGARY • Sandro Cara uit Heukelum is dit weekend in Calgary in de categorie heren 45 w ereldkampioen sprint geworden.

" En dat is heel bijzonder, want het liep niet dit seizoen door last van mijn rug en een zware hamstringblessure", laat Cara vanuit Canada weten.

Op zaterdag waren de omstandigheden perfect en werden er dertien wereldrecords gereden. "Op de eerste dag legde ik de basis voor de titel: met 40.11 werd ik tweede op de 500 m eter . De 1000 m eter won ik in 1.17.90. Na de eerste dag stond ik met deze twee persoonlijke records eerste in het algemeen klassement."

Op de tweede dag waren de omstandigheden minder. Cara werd derde op de 500 m eter in 40.36, de afsluitende kilometer won hij in een tijd van 1.18.34.

" Na vorig seizoen al wereldkampioen allround te zijn gew orden, is dit heel bijzonder. Ik reis morgen richting Salt L ake City om daar aan Masterwedstrijden mee te doen."