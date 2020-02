Volley Meerkerk'95 ruikt koppositie

MEERKERK • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk'95 heeft de inhaalwedstrijd tegen ODI met 0-4 gewonnen. Als ook de nog resterende inhaalwedstrijd met dezelfde cijfers gewonnen wordt, nemen de geelzwarten de koppositie in de 2e divisie D over.

In Beers nam Volley Meerkerk'95 overtuigend een 0-3 voorsprong: 20-25, 16-25 en 15-25. In de vierde set bleef de spanning er lang in, maar op 24-24 drukte Meerkerk door.