VALENCIA/HEUKELUM • De Ronde van Valencia heeft zondag voor Fabio Jakobsen een mooi slot gekregen. In de straten van Valencia sprintte de nationaal kampioen naar de winst in de laatste etappe.

Het was voor Jakobsen drie keer is scheepsrecht. In de Ronde van Valencia werd hij tot twee keer toe afgetroefd door Dylan Groenewegen, maar in de slotetappe waren de rollen omgedraaid. Fabio Jakobsen werd door zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step in een zetel naar de finish gebracht. Hij maakte het fraai af en klopte rappe concurrenten als Groenewegen (tweede), John Degenkolb (derde) en Alexander Kristoff (vierde).

De 21-jarige Sloveen Tadej Pogacar won het eindklassement.

??‍?? | Fabio Jakobsen wint de afsluitende etappe in de Ronde van Valencia! #VCV2020 pic.twitter.com/h2Lrj75VmO

— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 9, 2020

Congrats, @FabioJakobsen!

What a fantastic sprint after a superb lead-out of #TheWolfpack on the final stage of #VCV2020!#WayToRide #No7in2020

Photo: @GettySport pic.twitter.com/1xBejWQ6kP

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) February 9, 2020