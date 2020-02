WK-zilver voor Ciska Stark

COLLALBO/LEXMOND • Op het WK-allround Masters heeft Ciska Stark de zilveren medaille behaald.

Het bleef voor de Lexmondse schaatsster tot op het allerlaatste moment spannend of het in de eindrangschikking plaats 2,, 3 of 4 zou worden.

Ciska Stark nam verder deel aan de vierjaarlijkse Winterspelen voor Masters 30+ in Innsbruck. Er werd geschaatst in het Olympisch stadion van 1964. Stark won in haar leeftijdsklasse (55+) goud op de 3 en 10 kilometer en zilver op de 500, 1000 en 1500 meter.