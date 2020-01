Rick Versloot pakt zilver op NK-veldrijden

MOERGESTEL/REGIO • Het NK-veldrijden voor de jeugd heeft RC Jan van Arckel één medaille opgeleverd. Hardinxvelder Rick Versloot pakte het zilver in categorie 6.

In deze categorie behoorde Daan Hartog ook tot de favorieten. De Giessenburger reed echter tegen een paaltje en moest de strijd staken.

Isis Versluis (Meerkerk) koerste in categorie 3 voorin in. Ze klasseerde zich als zevende. Luuk Wolthuis (Hank) werd negende in categorie 6 en Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) 62e in categorie 7.