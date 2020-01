Physio.Fit Dirk IV-loop: de aftrap van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2020

HOORNAAR • Met de 31ste editie van de Physio.Fit Dirk IV-loop in Hoornaar begint op zaterdag 25 januari de nieuwe jaargang van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Dit bestaat uit negen wedstrijden in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden. De winterse 'Dirk IV' is volgens traditie meteen een van de drukst bezochte lopen van het seizoen.

De vlaggen van de wedstrijd- en circuitsponsor, respectievelijk Physio.Fit en Toyota Schouten, wapperen op 25 januari op de Hoge Giessen in Hoornaar. Daar klinkt het startschot voor de wedstrijdloop over 10 kilometer en de prestatieloop over 5 kilometer. De deelnemers worden vervolgens over het pittoreske polderparcours rond het mooie dorpje Hoornaar richting het Dirk IV-plein geleid, waar de finishboog staat opgesteld.

Parcoursrecord

Een jaar geleden verbeterde Roy Hoornweg het parcoursrecord tijdens de lustrumeditie. De man uit Papendrecht liep de 10 kilometer in 30.15. De toptijd bij de vrouwen staat al bijna tien jaar op naam van Lindsay van Marrewijk: 36.17.

Zoals bij alle wedstrijden uit het Grote Rivieren Loopcircuit begint het programma in Hoornaar met de jeugdlopen voor alle leeftijdscategorieën. Dat begint om 11.00 uur al met een peuter- en ouderloop. De prestatieloop (5km) begint om 13.00 uur, met direct aansluitend de wedstrijdloop over 10 kilometer.

Inschrijven

Voorinschrijven is tot en met 19 januari mogelijk via: www.inschrijven.nl. Op de dag zelf kunnen lopers zich melden in dorpshuis Het Bruisend Hart op het Dirk IV-plein waar ook kleed- en douchegelegenheid is. Alle wedstrijdinformatie is te vinden op: www.dirkivloop.nl en www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Via www.inschrijven.nl is het tot 1 maart ook mogelijk om in te schrijven voor het hele Grote Rivieren Loopcircuit. Het inschrijfgeld bedraagt dan slechts 50 euro voor alle negen lopen.