Noël Luijten: afzien, maar vooral genieten tijdens Zesdaagse Rotterdam

ROTTERDAM/MEERKERK • Noël Luijten kijkt zijn ogen uit tijdens de Zesdaagse van Rotterdam. De jongste deelnemer aan de Holland Talents Cup probeert er met zijn koppelmaat het beste van te maken, maar geniet vooral van de entourage in Ahoy Rotterdam.

"Ik rijd als 17-jarige tussen renners tot 23 jaar. Dat is best aanpoten", zegt de wielrenner uit Meerkerk. "Vooral de eerste avonden was het wennen. Je wordt als het ware in het diepe gegooid. Die gasten laten je er niet zomaar tussen, dat moet je afdwingen. En af en toe heb je wel eens een aanvaring, maar dat hoort erbij. Daarna schudt je elkaar weer de hand."

Leerschool

Met zijn koppelmaat Wouter Zwaan rijdt Noel Luijten in de onderste regionen, op enkele ronden afstand van de koplopers. "Ik zie het als een grote leerschool en wil er volgend jaar -als ik weer in Rotterdam hoop te rijden- mijn voordeel mee doen."

Top geregeld

Zes dagen achter elkaar volle bak koersen gaat je niet in de koude kleren zitten, merkte Noël Luijten. "Vooral de vierde dag zat ik er helemaal doorheen, maar gek genoeg ging het daarna een stuk beter. Ik heb blijkbaar extra krachten aangeboord."

Tactiek

Daarnaast geniet hij vooral van het wielerspektakel in Rotterdam. "Het is mooi om er een keer deel van uit te mogen maken. Los van het feit dat het hard koersen is, worden we goed verzorgd. Alles is top geregeld."

Het seizoen van Noël Luijten is sowieso geslaagd met zijn nationale titel. Samen met Rowan Wijfje werd de Meerkerker eind december afgelopen jaar eerste bij de junioren in de koppelkoers.

"Vooraf behoorden we tot de favorieten, maar dat moet je dan wel zien waar te maken. Onze tactiek werkte: we hebben ons niet met de eerste sprintjes bemoeid en pas later onze slag geslagen."

Luijten rijdt dit baanseizoen nog twee dagen bij de junioren in Bremen, tijdens de Zesdaagse, en komt wellicht nog in actie tijdens de Talents Cup in Berlijn. "Maar dat weet ik, in verband met school, nog niet zeker", aldus de mbo-leerling (ICT).

Profrenner

En vervolgens lonkt het wegseizoen weer, in wat een belangrijk jaar gaat worden. Als tweedejaars junior met ambities is het voor de Jan van Arckel-renner zaak om de interesse van wellicht hogergeplaatste teams te wekken.

"Het is mijn droom om profwielrenner te worden", windt Luijten er geen doekjes om. "Het liefst in een combinatie als weg- en baanwielrenner. Komend seizoen wil ik me daarom vooraan melden, waarbij ik mik op winst in een klassieker en een hoge notering in een UCI-wedstrijd. Wie weet waar het toe kan leiden..."