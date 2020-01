HOORNAAR • Door de besluitvorming om slechts op recreatief niveau te gaan voetballen, dreigt er een enorme leegloop bij de vrouwen- en meisjesafdeling van SteDoCo. De voetbalacademie verhuist mogelijk naar een andere regioclub.

Vanaf de zomervakantie rommelt het aan de Groeneweg. Trainster Edith Martens werd door het bestuur vriendelijk bedankt. Een flink aantal speelsters was solidair en leverde hun voetbalschoenen in. Een kwalitatief zwak dames 1 redde het niet in de Topklasse. Steeds meer (jonge) dames haakten af en net voor de winterstop waren er nog acht speelsters over. Het bestuur van SteDoCo trok het VR1-elftal per direct terug uit de Topklasse.

Irritatie en fricties

SteDoCo-voorzitter Jan den Hartog legt uit: "Kort na mijn aantreden op 8 juli als voorzitter van de club werd ik geconfronteerd met een conflict bij de damesafdeling. Veel irritatie en fricties in de spelersgroep, verdeeld over meerdere kampen. Hoofdtrainster Edith Martens wilde zich niet conformeren aan ons beleid. Er ontstond een onwerkbare situatie en in onderling overleg zijn we uit elkaar gegaan. Haar vertrek leidde tot nog meer onrust, want elf speelsters gaven aan niet meer verder te willen bij SteDoCo. Vrouwen 2 werd uit de competitie genomen en de speelsters van het tweede elftal werden toegevoegd aan de selectie van SteDoCo VR1. Mildred Baal werd aangesteld als hoofdtrainster. Zij zag acht van de elf speelsters terugkeren. Het ging beter, maar er was nog volop oud zeer."

Zeer teleurgesteld

Den Hartog haalt diep adem. "Dat waren zwaardere tijden dan vandaag. Want als je constateert dat na de laatste wedstrijd voor de winterstop er slechts acht speelsters zijn overgebleven, waren we als bestuur gedwongen het team terug te trekken. Voor alle duidelijkheid, niet het bestuur, maar de meiden hebben de stekker eruit getrokken. We zijn zeer teleurgesteld over deze houding."

Instituut in korte tijd afgebroken

De vertrekkende speelsters zijn op hun beurt teleurgesteld in het bestuur en zijn voorzitter. Marc Oosterhout, vader en enkele jaren lid van de damescommissie, doet het woord. "Het is ernstig dat in zo'n korte tijd zo'n instituut wordt afgebroken. Met lede ogen heb ik het zien gebeuren, het was helaas niet te sturen. Als ouders hebben we het goede gesprek met het bestuur niet kunnen voeren. Het ontslag van Edith heeft heel veel kwaad bloed gezet. Het bestuur was in dat besluit onnavolgbaar."

Daarnaast speelde de financiële discussie, zag Oosterhout. "Het kwam voor ons uit het niets, terwijl ik persoonlijk toch al zes jaar rondloop bij de club. We moesten in de krant lezen dat er financiële problemen waren en dat artikel sloeg in als een bom. De wil ontbrak bij het bestuur om de vrouwenafdeling, inclusief de voetbalacademie, te redden. Er was geen kruid tegen gewassen, maar begrijpen doe ik het nog steeds niet. Iets wat je als club zo zorgvuldig hebt opgebouwd en waar je zo trots op bent, breek je toch niet in vier maanden tijd af?"

Plattelandsclubje

Den Hartog pareert. "Vijf jaar geleden werkte de damesafdeling met een begroting van 40.000 euro en dat hebben we al met de helft teruggebracht. Er staan echter geen inkomsten tegenover en aangezien we tegenwoordig met gelabeld geld werken, moet iedere voetbaltak binnen SteDoCo zijn eigen broek ophouden. Ook de dames. We moeten nuchter en eerlijk zijn naar elkaar. De begroting staat al jaren onder druk. Spelen op Topklasseniveau met VR1 is voor SteDoCo financieel niet langer haalbaar. Jammer dat de dames zelf nooit voor sponsorinkomsten hebben gezorgd."

"We zijn een plattelandsclubje en niets meer dan de clubs om ons heen. Alleen met heren 1 doen we iets bijzonders, maar daarvoor is er ook een sponsorcollectief. Het was misschien niet zo slim van mij om dat zo in de krant te zetten, maar spijt heb ik er absoluut niet van. Overigens hadden we alle faciliteiten om het seizoen af te maken. We houden heel veel van damesvoetbal, maar we gaan terug naar de basis waar we ooit mee begonnen zijn. Dames en meisjes mogen gerust bij ons voetballen, heel graag zelfs, maar dan wel op recreatief niveau."

Imagoschade

Ine Zonneveld Piek, recent voorzitter en oud-speelster, betreurt de gang van zaken. "We lijden als club imagoschade. Ik begrijp overigens het standpunt van het bestuur. Ambities mogen geld kosten, maar de laatste jaren zijn de inkomsten bij de dames flink teruggelopen. De staf en de damescommissie wilden alleen maar meer en meer te besteden hebben. Terwijl ze hun gezicht amper lieten zien op de club. Terecht dat er een rem op het budget wordt gezet. De voetbalacademie daarentegen wordt wel mede gefinancierd door de ouders en ook de 'Vrienden van de Academie' brengen geld in het laatje. Het is heel erg, ik heb er pijn in mijn buik van. We zullen weer van onderaan moeten beginnen, we gooien veel zo niet alles weg."

Vijftig jaar terug in de tijd

Marian Aanen, erelid vanaf 1971 lid en jarenlang voorzitter van een florerende damesafdeling, zucht: "Dit is ontzettend jammer, want dit is natuurlijk ook de doodsteek voor de voetbalacademie. Voor die meiden is er geen sportief voetbalperspectief meer. Dit kost dus zo'n 80-100 actieve leden en daarnaast waarschijnlijk ook een aantal rustende leden. SteDoCo verliest niet alleen speelsters, maar ook goed kader en potentieel kader. Kader dat er vele uren insteekt uit passie en niet voor het geld."

Aanen vervolgt: "Nog steeds denk ik overigens dat clubs moeten samenwerken op het gebied van vrouwenvoetbal, omdat de niveauverschillen en leeftijdsverschillen binnen teams te groot zijn. Zo kon SteDoCo blijven bestaan en is de vereniging gegroeid. Voetbalsters kwamen bij SteDoCo omdat hun eigen club stopte vanwege een tekort aan speelsters en zo is SteDoCo groot geworden. Zo kwamen Jannie Sonnema, Lisette van der Stelt en Netty Bronkhorst ook naar Hoornaar."

Vals verwijt

Ze vraagt zich af of hoe de huidige situatie gaat uitpakken voor de club. "Een vereniging is geen holding of een BV en afdelingen zijn geen businessunits die afgerekend worden op financieel resultaat of die via een sterfhuisconstructie worden afgeserveerd. De vrouwen verwijten dat ze geen sponsor zouden kunnen vinden, is een vals verwijt. Eerst een businessclub en stichting voor heren 1 oprichten en vervolgens de vrouwen verwijten dat ze geen sponsor kunnen vinden? Hoe geloofwaardig wil je zijn? De academie heeft zichzelf altijd financieel kunnen bedruipen omdat ouders en kinderen er alles - ook door een extra eigen bijdrage - voor over hebben om op niveau te kunnen spelen."

"Voor dames 1 zijn extra inkomsten nodig. Voor alle duidelijkheid: niet om te fêteren, maar zoals in verband met de kosten van een goede trainer en kosten van de bus. Ik hoor en lees dat de dames er niets aan zouden doen om een sponsor binnen te halen. Wordt die vraag ook bij de mannen gesteld? De financiën zijn dus een drogreden. Ik maak me sterk dat menig speler bij heren 1 meer betaald krijgt dan de totale kosten van dames 1. De discussie binnen SteDoCo zou moeten gaan over wat voor vereniging zij in de toekomst wil zijn. Wat mij betreft - en voor de leefbaarheid van de dorpen - een vereniging waar het voor iedereen fijn voetballen op zijn of haar niveau en goed toeven is."

Voetbalacademie

Ook de voetbalacademie heeft waarschijnlijk haar langste tijd aan de Groeneweg in Hoornaar gehad.

"We praten op dit moment met een geïnteresseerde club uit de regio om de academie voort te zetten. Ik hoop binnen veertien dagen duidelijkheid te hebben", vertelt Marc Oosterhout.

"De talentvolle jeugd heeft natuurlijk ook last van de ontwikkelingen bij dames 1. Zo is Onder 19 al doorgeschoven naar de senioren. En verder heeft Onder 17 en Onder 15 in feite geen toekomst bij SteDoCo. We zoeken een collectieve oplossing voor alle speelsters, want het concept is prachtig. De meiden komen uit Tilburg, Tiel en Rotterdam om in de omgeving van Gorinchem op niveau te spelen. Jammer dat het niet meer in Hoornaar kan. Bij het huidige bestuur is veel minachting richting de dames en de meiden. Eigenlijk was er nooit echt interesse wat de meiden en vrouwen brachten. Nee, er was geen sprake van een gelijkwaardig bestaan naast de heren. Laten we hopen vanaf augustus 2020 elders wel."