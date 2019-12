Jesse Bikker toont opnieuw zijn klasse

ARKEL • De wintercompetitiewedstrijd in Arkel werd zaterdag in de A-klasse gewonnen door Jesse Bikker. De Hoogbloklandse MTB'er kan vanwege zijn werk niet aan de hele serie deelnemen, waardoor hij geen kanshebber is voor de eindzege. Maar áls Bikker aan de start verschijnt, staat er op hem geen maat. Al na de eerste ronde kwam hij met grote voorsprong door.

De overvloedige regenval noopte de organisatie aanpassingen te doen aan het parcours. De meest gevaarlijke afdalingen werden eruit gehaald, zodat het ook voor minder ervaren deelnemers veilig bleef. Het maakte het koersverloop niet minder spectaculair. Immers, de toch al modderige paden werden in de loop van de dag steeds gladder en de storm en regen zorgden voor barre omstandigheden.

A-klasse: 1. Jesse Bikker (Hoogblokland), 2. Ruben v.d. Stelt (Nieuwendijk), 3. Max de Jong (Giessenburg).

De B-klasse (81 deelnemers) kreeg het zwaar te verduren. Een kopgroep van vier maakte de dienst uit, met Sten Hopstaken als winnaar. Klassementsleider Fausto van Tuyl werd naar de derde plaats verwezen.

Bij de B-Masters kreeg Ron Timmer het dit keer niet cadeau. Hij moest alles op alles zetten om zich Jan Groeneveld van het lijf te houden.

B-klasse: 1. Sten Hopstaken (Noordeloos), 2. Senna van Middelkoop (Gorinchem), 3. Fausto van Tuyl (Nieuwaal).

BM-klasse: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Jan Groeneveld (Sleeuwijk), 3. Hans-Jos Liefhebber (Giessenburg).

C-klasse: 1. Noa Stolk (Nieuwendijk), 2. Dieke van Wilgen (Arkel), 3. Thirza Korevaar (Groot-Ammers).

D-klasse jongens: 1. Feiko v.d. Dussen (Arkel), 2. Dion Slomp (Hoornaar), 3. Bjorn van Waardenburg (Rhoon).

D-klasse meisjes: 1. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem), 2. Jiska Verspuij (Noordeloos), 3. Lisa van Heel (Zaltbommel).

E-klasse jongens: 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Daan Hartog (Giessenburg), 3. Luuk Wolthuis (Hank).

E-klasse meisjes: 1. Joy den Braver (Den Hoorn).

F-klasse jongens: 1. Bas Herman (Nootdorp), 2. Roan Kerklaan (Delfgauw), 3. Brett Timmer (Papendrecht).

F-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk), 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

G-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam), 2. Max van Kolfschoten (Giessenburg), 3. Wessel den Harder (Maassluis).

G-klasse meisjes: 1. Julia Herman (Nootdorp), 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel), 3. Marit Elgersma (Waspik).

De volgende wedstrijd is zaterdag 28 december in Hoornaar.

Klik hier voor de volledige uitslagenlijst en klassementen (knop wintercompetitie)