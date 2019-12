Volley Meerkerk'95 wint topper en brengt spanning in tweede divisie helemaal terug

MEERKERK • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk'95 heeft de spanning in de 2e divisie D volledig teruggebracht door de topper tegen Peelpush 2 met 3-1 te winnen. De geelzwarten zijn de koploper nu tot op twee punten genaderd.

Voor de volgepakte tribune maakten beide teams er een heroïsche strijd van. Het door blessures geplaagde Meerkerk leverde een teamprestatie van formaat door de lijstaanvoerder de eerste nederlaag toe te brengen.

Aanvoerster Anouschka Doedijns deed het prima op de diagonaal en zelfs het geblesseerd uitvallen van libero Margreet Wigmans kon worden opgevangen; zij werd uitstekend vervangen door Ramona Overdijk. Anne ten Dam maakte in de laatste, cruciale, set haar rentree na lang blessureleed. Zij werd ingezet toen de buitenaanval niet optimaal meer liep.

Het resulteerde in een klinkende 3-1 zege: 25-23, 25-17, 18-25 en 25-21. Hierdoor is het dringen in de top van het klassement.

De Meerkerkse mannenploeg was met 3-1 te sterk voor hekkensluiter Move4U 2.