Isis Versluis en Daan Hartog weer op het podium

REGIO • Isis Versluis (Meerkerk) heeft zondag in jeugdcategorie 3 de nationale veldrit in Tilburg gewonnen.

Hardinxvelder Rick Versloot pakte het zilver in categorie 6.

Een dag eerder was er ook -wederom- een podiumplaats voor Daan Hartog in Orvelte. De Giessenburger kwam in de St. Maartencross als derde over de meet.