Christiaan van Rees negende op de Koppenberg

• Christiaan van Rees in actie tijdens de Koppenbergcross. (Foto: Privéfoto)

BELGIË/GROOT-AMMERS • Op een loodzwaar parcours en in een sterk internationaal deelnemersveld is JvA-nieuweling Christiaan van Rees knap negende geworden in de Koppenbergcross.

Bij het ingaan van de laatste ronde lag de cyclocrosser uit Groot-Ammers nog elfde, maar Christiaan reed zich helemaal leeg en wist nog twee concurrenten te passeren.

"Na deze wedstrijd vind ik helemaal niks meer zwaar", was het commentaar van Van Rees na de koers.