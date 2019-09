Jan van de Graaf verrast Pau Stuij en neemt koppositie over

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klos werd koploper Pau Stuij verrassend verslagen door een ontketende Jan van de Graaf.

Van de Graaf won met 16-8 en nam de eerste plaats van zijn opponent over. Piet Roubos klopte Wim de Groot met 16-8 in een sterke gespeelde partij en maakt hierdoor een geweldige sprong in het klassement: van de 31e naar de 4e plaats.

Debutant Corné Aantjes versloeg Tineke van de Berg met 15-8 en neemt voorlopig de derde plaats in.