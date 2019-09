Koeienvlaaientijdrit als afsluiting van wegseizoen Jan van Arckel

• Koeienvlaaientijdrit in Noordeloos. (Foto: Jan de Bruin)

• Koeienvlaaientijdrit in Noordeloos. (Foto: Jan de Bruin)

NOORDELOOS • RC Jan van Arckel sluit het seizoen op zaterdag 5 oktober traditiegetrouw af met de koeienvlaaientijdrit voor koppels.

Er wordt gereden op een parcours van elf kilometer in de polder achter Noordeloos. Vrijwel alle denkbare combinaties kunnen gevormd worden: man-vrouw, moeder-dochter, broer-zus, buurman-buurvrouw, opa-kleinzoon; noem maar op.

Deelname is voorbehouden aan Jan van Arckel-leden. Voor renners die geen lid zijn, moet minimaal één koppelgenoot woonachtig zijn in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Alleen koppels met maximaal één licentiehouder komen voor een klassering in aanmerking. Twee licentiehouders mogen wel als koppel meedoen, maar dan buiten mededinging.

Er zijn elf categorieën, die zijn terug te vinden op de website van Jan van Arckel. Inschrijven kan via: www.janvanarckel.nl (tijdrit koeienvlaai). Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro. Jeugd gratis. Wie twee keer wil starten, kan dit na inschrijving melden bij Ine van de Laar: ine@vanderlaar.com.